Ilary Blasi: “Quarto figlio? Io adoro la gravidanza!”

Francesco Totti non ha mai negato di volere almeno cinque figli, e ora che ha appeso gli scarpini al chiodo l’ex Capitano può dedicare molto più tempo alla sua famiglia. E magari anche al “lavoro” più romantico (e divertente) del mondo: andare alla ricerca di una quarta cicogna…

Ma cosa ne pensa Ilary Blasi? “Francesco e i ragazzi mi chiedono il quarto figlio – ha raccontato la conduttrice al settimanale Oggi – Cristian e Chanel, mi dicono: “Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei?“.

“A me la parola ‘basta’ non piace – prosegue la presentatrice – Ma quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo… E poi io adoro la gravidanza, mi piace la pancia e non mi faccio problemi di dieta, ogni volta ingrasso 15 chili e me ne frego“.

Anche perché al momento gli equilibri famigliari si devono risistemare: “Io e Francesco stiamo cercando di capire com’è questa nuova vita ora che è un dirigente della Roma – spiega – I ritmi di lavoro sono simili a prima, il pomeriggio è a Trigoria, la domenica pure… Sicuramente può gestire meglio i suoi orari e ha più tempo per stare in famiglia. Infatti a volte va a prendere i bimbi a scuola o fa con loro cose che prima non poteva a fare“.