Gigi D’Alessio: “Certi amori non finiscono”. Ma intanto la Tatangelo…

“Certe cose non te le aspetti… Tu non puoi mai pensare cosa succede dopo. Io sono convinto che i grandi amori non finiscano” dichiara fiducioso Gigi D’Alessio se gli si chiede se e quanto sia possibile un riavvicinamento con Anna Tatangelo.

La penserà allo stesso modo anche quest’ultima? Difficile dirlo. Intanto alla Fashion Week di Milano, la cantante si è presentata in compagnia del suo manager Jacopo.

A ipotizzare che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia e un rapporto lavorativo ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono Anna e Jacopo intenti a scambiarsi sguardi complici e gesti d’affetto.

In realtà l’ipotesi del settimanale di Signorini pare un po’ azzardata: in fondo Anna e Jacopo – tra l’altro grande amico di D’Alessio – si conoscono da anni. E poi lui è sposato ed è diventato da poco padre.

Insomma, ufficialmente e ufficiosamente Anna Tatangelo è ancora single, e chi spera che l’amore con Gigi possa vincere sulla crisi temporanea che li ha colpiti… potrebbe essere accontentato.