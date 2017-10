La casa di Biancaneve e i Sette Nani esiste (ed è in vendita)

È stata progettata, sognata e costruita negli anni ‘70 da una famiglia che aveva una grande passione per il film Disney di Biancaneve e i Sette Nani.

Questa meravigliosa casetta si può trovare poco fuori da Seattle, a Olalla, Washington, All’interno di una verdeggiante proprietà di ben 30 ettari.

E no, non si tratta di quattro mura di gesso ben decorate come quelle che potete trovare in qualsiasi parco a tema Disney, ma di una casa vera e propria, abitabile e dotata di tutti i confort: una grande cucina con forno a legna e moderni elettrodomestici, un bagno accogliente, un’ampia zona living e una camera da letto spettacolare. E no, niente lettini minuscoli da unire come fece Biancaneve per potersi stendere: il letto è king size!

L’unico neo è il prezzo, che si aggira sui 775.000 dollari (circa 660 mila euro). Solo per veri appassionato Disney (possibilmente ricchi)!