Incontra per caso il marito disperso da 10 anni: reagisce così

Russell Jenkins era scomparso da circa 10 anni quando sua moglie, la 44enne australiana Sandie Gillette, lo ha incontrato per puro caso nel parcheggio di un supermercato.

Russell aveva lasciato Sandie e i loro due bambini (all’epoca di 4 e 2 anni) dopo una piccola lite nel settembre del 2006. Era uscito dalla loro casa di Werribee, poco fuori Melbourne, e non era mai più ritornato. Immaginate quindi lo stupore della donna quando, scendendo dall’auto insieme a uno dei suoi figli, lo ha ritrovato davanti a un centro commerciale a circa 1800 km di distanza da dove si erano visti l’ultima volta.

“Ho sempre creduto che fosse lì da qualche parte – ha dichiarato la donna ai media locali – Ma è stato uno shock rivederlo. Non so come spiegarlo, è stato paralizzante. Eravamo così vicini e ci siamo guardati. Mentre lui ha realizzato che eravamo noi, noi abbiamo realizzato che era proprio lui. È stato sbalorditivo“.

Ma altrettanto sbalorditiva è stata la reazione della donna che, molto semplicemente, è passata oltre ed è andata a fare la spesa insieme al figlio: “Cosa diresti a qualcuno che è stato dato per disperso da più di 10 anni?“.

