“Negli USA l’uovo Kinder è illegale, le armi no”: il tweet da record

«In America l’ovino Kinder è vietato perché pericoloso per la salute ma i fucili semiautomatici sono legali». È del giornalista Piers Morgan il tweet che sta facendo discutere negli USA e non solo.

Morgan ha aperto un dibattito a cui molti americani hanno partecipato con passione, dividendosi tra chi sosteneva il diritto costituzionale di possedere delle armi per legittima difesa, e chi ironizzava sulla pericolosità del famoso ovetto di cioccolato (che per la cronaca è considerato pericoloso per la salute dei bambini a causa della sorpresina di piccole dimensioni custodita all’interno).

Dopo la strage di Las Vegas a opera dell’americano Stephen Paddock, e la morte di ben 59 persone, che si riaprisse il dibattito sulla legalità delle armi negli USA era scontato (e giusto).