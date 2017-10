“Fabrizio Corona sarà presto libero”: l’annuncio di Silvia Provvedi

Fabrizio Corona sarà presto libero. E’ questa la speranza di Silvia Provvedi, la fidanzata dell’ex re dei fotografi dei vip, ancora rinchiuso nel carcere di San Vittore. I termini entro i quali Fabrizio Corona dovrebbe ritrovare la libertà non sono ancora chiari ma, stando a quello che ha raccontato la fidanzata, dovrebbe avvenire molto presto.

SILVIA PROVVEDI E LA LIBERTA’ DI FABRIZIO CORONA

Da quando Corona è tornato in carcere, Silvia Provvedi non si è mai arresa. Non solo è rimasta accanto al compagno ma ha lottato con lui cercando d’infondergli coraggio e speranza. Ai microfoni del settimanale Oggi, la brunetta de Le Donatella, parla proprio della sua storia d’amore con Corona svelando che presto potrà riabbracciarlo.

“Fabrizio sarà presto libero. I giudici gli ridaranno la libertà e noi potremo riprendere la nostra storia là dove si era interrotta. Fabrizio è cambiato, spero che una volta libero riesca a liberarsi dal suo narcisismo, metta da parte il suo aspetto esteriore e riesca a valorizzare la sua testa”.

Fabrizio Corona, dunque, dovrebbe tornare presto alla sua vita ritrovando anche tutti i suoi affetti. Oltre alla fidanzata Silvia, infatti, ad aspettarlo c’è il figlio Carlos, la mamma Gabriella e i suoi fratelli oltre ai veri amici che non l’hanno mai lasciato solo.