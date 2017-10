Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino a Tu sì que vales

Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finito ormai da quasi due anni. Entrambi si sono rifatti una vita eppure c’è chi ancora sogna di vederli nuovamente insieme. Tra Belen e Stefano, però, il ritorno di fiamma è un’utopia anche se i due sono riusciti ad instaurare un bellissimo rapporto per il bene del figlio Santiago.

LA FRECCIATINA DE BELEN RODRIGUEZ A STEFANO DE MARTINO

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino i rancori fanno ormai parte del passato. Tra i due, infatti, c’è oggi un rapporto basato sul reciproco rispetto e affetto. Insieme sono riusciti a superare i momenti più difficili della separazione regalando a Santiago un’infanzia serena e felice.

Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que vales, Belen non è riuscita a trattenersi lasciandosi andare ad una battuta che, al pubblico ma anche a Maria De Filippi è apparsa una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino.

Philippe Bélanger, questo il nome dell’artista che ha spinto Belen alla battuta, è salito sul palco con una collega. Incuriosito, Rudy Zerbi ha chiesto: “State insieme?”. La ragazza ha spiegato che hanno avuto una storia ma che oggi è finita e che lei è ben felice di essere single.

Nell’ascoltare le parole della ragazza, Belen ha detto: “Io li conosco i tipi come te. Promettono, ti strizzano l’occhio per poi…”. “Chi ti ricorda Belen?”– le ha chiesto Maria De Filippi cogliendo il significato della battuta della showgirl. La Rodriguez, però, non ha aggiunto altro rispondendo a Quenn Maria con qualche gesto.