“Le mestruazioni sono normali”: il nuovo spot Nuvenia ribalta le convenzioni

Pensiamo al classico spot degli assorbenti. Più o meno riusciamo a immaginarcelo tutte (e tutti). La ragazza o le ragazze professioniste vengono mostrate mentre indossano pantaloni bianchi e fanno la ruota, del tutto sicure che il loro fantastico assorbente non lascerà brutte sorprese (e apparentemente anche tutte immuni dai dolori mestruali, beate loro…).

Ma cosa renderebbe ancora più normali e “accettabili” le mestruazioni? Se lo è chiesto l’azienda Bodyform, che in Italia conosciamo come Nuvenia. Nel nuovo spot, per esempio, vediamo una ragazza farsi tranquillamente il bagno in piscina pur avendo il ciclo, cosa che in molti paesi e in molte zone del mondo (Italia) compresa, è ancora da molti considerato un tabù.

E poi c’è lui, il classico marito/compagno spedito in tutta fretta al supermercato per comprare gli assorbenti.

E infine c’è un elemento che, stranamente, non era mai comparso fino a oggi negli spot sugli assorbenti: il sangue. Perché mostrare i test sul contenimento del flusso utilizzando strani liquidi bluastri simili all’acqua e non sangue vero, che ha un colore e una consistenza del tutto differenti? Nuvenia ha deciso di cambiare le cose, e questo spot lo dimostra. Dateci un’occhiata e fateci sapere cosa ne pensate!