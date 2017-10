Asia Nuccetelli vuota il sacco: “Il mio fidanzato? Me l’ha presentato mamma”

Asia Nuccetelli ha finalmente trovato l’amore. La figlia di Antonella Mosetti, ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip che le ha regalato la grande popolarità, ha trovato un fidanzato che la rende felice e serena. L’inizio della storia che sta vivendo, però, non è stato da favola.

ASIA NUCCETELLI E LA CONFESSIONE SUL FIDANZATO

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy, Asia Nuccetelli ha parlato del fidanzato, il surfista Gianfranco Battistini che ha conosciuto grazie a sua madre. Gianfranco, infatti, è un amico dell’attuale fidanzato di Antonella Mosetti.

“E’ stato bravo perché all’inizio ero molto diffidente, Gianfranco mi era pure antipatico e penso che la cosa fosse reciproca. Poi mi ha fatto ricredere”.

Sulle critiche ricevute per aver fatto qualche piccolo ritocco estetico, la Nuccetelli dice: “Mi sono sentita come se dovessi giustificarmi di qualcosa, quando penso che quasi tutte le donne dello spettacolo in realtà sono ricorse alla chirurgia. Sono stanca. Non devo dare spiegazioni per due punturine alle labbra, un naso rifatto e un nuovo colore di capelli”.

Infine, racconta qualche dettaglio di se stessa: “Non sono una santa, ma sono sincera e dico la verità. Non sono come la gente forse si immagina per via del mio aspetto. Non ho mai avuto avventure di una sera, non fa proprio parte del mio essere e non lo farei mai. Mi reputo una con la testa sulle spalle. Anche io ho fatto le mie sciocchezze, ma ho sempre bisogno di amore”.