Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti: amore al capolinea dopo sei anni

Dalle future nozze alla rottura il passo è stato breve per Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. La coppia, infatti, si è detta addio dopo sei anni d’amore. La conferma ufficiale è arrivata dal numero in edicola del settimanale Oggi.

GIORGIA PALMAS E VITTORIO BRUMOTTI SI SONO LASCIATI

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati dopo sei, lunghi anni d’amore. I due si erano incontrati nel 2011 durante le riprese di Paperissima Sprint. Da allora, i due non si sono più lasciati vivendo un amore intenso e importante al punto che, più volte, si è parlato di matrimonio.

Da mesi, però, si parlava di crisi. Finora non era mai stata confermata ma oggi è arrivata la conferma della rottura anche se sia Giorgia che Vittorio non hanno ancora confermato la notizia.

La notizia delle rottura arriva come un fulmine a ciel sereno per i fans della coppia che speravano nel matrimonio. Lo scorso anno, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, Giorgia Palmas parlava da donna innamorata definendo così il suo Brumotti:

“Se anche passasse George Clooney mi girerei dall’altra parte. Guardi, se lei lo conoscesse, Vittorio, capirebbe che è impossibile innamorarsi di un altro. Certo, è impegnativo: un’ora di relax sul divano, con lui, diventa un miraggio. Ma sa come dice il proverbio: ho voluto il Brumotti, e ora pedalo”.