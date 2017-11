Ryan Reynolds “paparazza” Blake Lively: “Ecco mia moglie senza filtri”

La coppia più bella di Hollywood? Sicuramente quella composta da Ryan Reynolds e Blake Lively. I due attori, due figli a carico, sembrano davvero innamorati. Talmente innamorati da potersi prendere gioco l’uno dell’altro senza brutte conseguenze.

E così ecco comparire sul profilo Instagram di Ryan Reynolds una foto della Lively in cui l’ex stellina di Gossip Girl appare irriconoscibile: sciatta, coi capelli corti e sporchi, il viso solcato da occhiaie e distrutto dalla stanchezza, abiti larghi e comodi…

L’unico commento alla foto da parte del marito è #nofilter, un hashtag che si usa su Instagram per indicare le foto senza filtri o ritocchi, al naturale.

No, Blake Lively non si è lasciata andare e no, Ryan non è tanto cattivo da mostrare la moglie come mai nessuno dovrebbe vederla. Semplicemente la bella attrice sta girando una scena del suo nuovo film, The Rhythm Section, un thriller tratto da un romanzo di Mark Burnell in cui la Lively interpreta una donna distrutta dal dolore per aver perso la sua famiglia in un incidente aereo.