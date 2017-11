Simone Inzaghi si sposa, e la sua testimone sarà… Alessia Marcuzzi!

Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi: una coppia che non si dimentica, dal cui amore è nato anche Tommaso, primo figlio per entrambi.

La conduttrice e l’allenatore della Lazio sono rimasti sempre in buoni rapporti per il bene del figlio (stesso trattamento che la Marcuzzi ha riservato anche a un altro ex, nonché padre di sua figlia Mia: Francesco Facchinetti), tanto che spesso li si vede uscire o andare in vacanza insieme ai rispettivi compagni di vita.

E a proposito di compagni di vita, Simone sta per dichiarare amore eterno alla sua! Il più giovane dei fratelli Inzaghi e la fidanzata Gaia stanno infatti per convolare a nozze. Il matrimonio si terrà questa estate, e i due testimoni scelti da Simone e Gaia non potrebbero che essere loro: il fratello Pippo per lui, e Alessia Marcuzzi per lei!