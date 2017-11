Elisabetta Canalis: “Addio amore mio, mamma non smetterà di pensare a te”

Un annuncio all’improvviso. Quella foto, quel dolce ricordo, quelle parole strazianti.

Elisabetta Canalis ha dovuto dire addio al suo Piero, uno dei suoi adorati cagnolini. E lo ha fatto pubblicando una foto in cui il suo pincher riposava insieme a lei e al suo pancione.

”Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio – ha scritto la Canalis su Instagram – Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell’aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all’ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te”.

Tra i tanti messaggi di condoglianze dei fan, c’è anche chi trova la dedica e l’ondata di affetto dei fan esagerati considerando che si sta parlando di un animale. In molti, però, difendono Elisabetta: “Solo chi ha avuto un cane può capire”, “i nostri amici pelosi sono membri della famiglia”.