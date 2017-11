Cristina Chiabotto: dopo l’addio a Fabio Fulco ha trovato l’amore? Lo scoop di Chi

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati dopo dodici anni di vita insieme. A scatenare la crisi tra i due sarebbero stati i diversi progetti. L’attore aveva voglia di sposarsi e formare una famiglia mentre l’ex Miss Italia non si sarebbe sentita ancora pronta. Differenze che avrebbero, con il tempo, portato i due a lasciarsi.

NUOVO AMORE PER CRISTINA CHIABOTTO

Tornata single da poco, Cristina Chiabotto avrebbe incontrato un nuovo amore. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi nel numero in edicola che svela anche il nome del presunto, nuovo fidanzato della bellissima ex Miss Italia.

A rubare il cuore di Cristina Chiabotto sarebbe stato Giuseppe Poeta, cestista dell’Auxilium Torino e della Nazionale di basket italiana, definito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini come un caro amico della Chiabotto. Al momento, infatti, si tratta di semplici indiscrezioni. Nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia.

Superare una storia importante come quella vissuta con Fabio Fulco, del resto, non è affatto facile. L’amore che ha unito l’attore e l’ex Miss Italia per dodici, lunghi anni è stato davvero importante. Prima della rottura definitiva, a confermare la crisi era stata la stessa Chiabotto: “Stiamo vivendo un periodo difficile, di riflessione. Non so che cosa sarà della nostra storia. Non so nemmeno io se ci siamo lasciati o stiamo ancora insieme”.