“Francesco Monte voleva tornare con Cecilia Rodriguez”: la rivelazione a Mattino Cinque

Tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è ormai tutto finito. La sorella di Belen si sta godendo la sua nuova storia d’amore con Ignazio Moser mentre Francesco Monte, dopo il confronto con Cecilia, ha ripreso in mano la sua vita concentrandosi sul suo lavoro. Eppure, c’è stato un momento in cui l’ex tronista ha sperato davvero di poter tornare tra le braccia di quella che è stata la sua fidanzata per ben quattro anni.

LA SPERANZA DI FRANCESCO MONTE

A svelare la speranza di Francesco Monte è stato il giornalista Valerio Palmieri che, nella puntata odierna di Mattino Cinque, ha svelato nuovi retroscena sulla storia che ha appassionato gli italiani nelle ultime settimane.

“Ho sentito Francesco Monte – ha detto Valerio Palmieri – ma lui non vuole più parlare di questa vicenda”. Federica Panicucci, intenta a fare chiarezza, ha così chiesto: “Pensi che in qualche modo lui immaginasse di poter recuperare con Cecilia?”.

“Assolutamente sì – ha risposto Valerio Palmieri – io l’ho sentito il giorno prima che entrasse, lui era convinto che molte cose fossero state montate ad arte dal Gf per creare attenzione nei confronti del possibile legame tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lui era convinto che molto fosse dovuto al contesto, al montaggio, a quello che si vede e quello che non si vede. Quindi lui è entrato perché pensava veramente che vedendolo, Cecilia sarebbe tornata alla realtà, che si sarebbe resa conto che la vita fuori era un’altra. Invece Cecilia era molto sicura della sua scelta”.