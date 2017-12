Papa Francesco: “Il ‘Padre Nostro’ è sbagliato”, ecco quale frase vuole cambiare

Il Padre Nostro, la preghiera che secondo il Vangelo di Luca lo stesso Gesù insegnò ai suoi discepoli, contiene una frase che proprio non va giù a Papa Francesco.

Il Pontefice, intervistato in radio da Don Marco Pozza nella trasmissione “Padre Nostro” in onda oggi alle 21:05 su Tv2000 (in fondo all’articolo il video in anteprima), ha dichiarato che la storica preghiera andrebbe modificata. Il problema? La traduzione della frase “e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male”.

”Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione – ha fatto notare Papa Francesco – anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ‘e non lasciarci cadere in tentazione’. Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa questo: un padre ti aiuta subito a rialzarti”.

“Chi ti induce in tentazione è Satana” ha chiarito il pontefice.

Chissà che la Cei non decida di ascoltare le parole del Papa sottoponendo la sua proposta alla Santa Sede!