Paris Hilton si sposa, ma la proposta è comica (e l’anello incredibile)

Alla soglia dei 36 anni, l’ereditiera ha detto “Sì” a Chris Zilka, con il quale stava da circa un anno.

La proposta di matrimonio ricevuta da Paris Hilton sulle montagne innevate di Aspen non è stata delle più romantiche, e appare anche un tantino “organizzata” (la telecamera pronta a immortalare il momento, lui che si inginocchia goffamente, lei che urla “Sì!” e lo abbraccia per poi strappargli dalle mani l’anello e rimirarselo al dito estasiata, lui che fatto il suo dovere se ne va…) ma il video sta comunque facendo il giro del mondo.

“Il momento più romantico della mia vita” è la didascalia scelta dall’ereditiera per condividere l’episodio su Instagram.

Ma più che per la proposta in sé – che certo non ha nulla a che vedere con le “nostrane” messe in scena da Fedez in diretta all’Arena di Verona o da Pintus – si parla piuttosto dell’anello scelto da Chris per conquistare la sua bella.

Secondo il sito TMZ, l’anello di fidanzamento di Paris Hilton è composto da una pietra di 20 carati del valore stimato due milioni di dollari montata dal famoso gioielliere Michael Greene.