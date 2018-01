Laura Freddi è diventata mamma: nata la sua prima figlia

Laura Freddi è diventata mamma per la prima volta. La bellissima showgirl, dopo aver desiderato tanto un figlio, è riuscita a realizzare il suo sogno e, ieri, mercoledì 3 gennaio, è nata finalmente la sua prima figlia. Ad annunciarlo è stata la stessa Laura Freddi su Instagram.

LAURA FREDDI MAMMA, E’ NATA GINEVRA

Con la foto di un fiocco rosa pubblicato sul suo profilo Instagram, Laura Freddi ha annunciato la nascita della sua bambina, frutto del suo amore con il compagno Leonardo. “Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 e’ nata Ginevra con un peso di 3,670!!!”, si legge su Instagram. Una gioia immensa per Laura Freddi che, qualche settimana fa, al settimanale Chi, aveva dichiarato: “Avevo perso le speranze, in passato ho avuto un’esperienza tragica che mi ha bloccata per anni, ma la porta non era chiusa. E poi c’era Leonardo, il mio compagno, che sognava di avere un figlio con me e mi ha fatto coraggio. Ci abbiamo provato, superando vari ostacoli, e ora siamo felicissimi”.

Tantissimi i messaggi di auguri per i neo genitori. “Auguriiiiii!!!! Un mondo di cose belle!”, “Hai desiderato tanto questa bimba. Tanti auguri”, “Auguri a te e al tuo compagno, buona vita a Ginevra”, “Tanti auguri Laura, sarai una mamma meravigliosa”, scrivono i fans.