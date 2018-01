WhatsApp: arriva la nota video!

Tante novità (stavolta in positivo dopo l’estromessione di alcuni vecchi modelli di smartphone dalla possibilità di utilizzare l’app) per gli utilizzatori di WhatsApp!

Le più importanti rivoluzioni previste per il 2018 riguardano i gruppi, sempre più utilizzati dagli iscritti all’app di messaggistica per organizzare serate e feste o per coordinarsi e aggiornarsi (vedi gruppi WhatsApp dei genitori di una classe, o il gruppo del calcetto, quello della scuola di danza, ecc).

Ad assumere sempre più importanza la figura dell’amministratore, che con i nuovi aggiornamenti potrà nominare altri amministratori nel gruppo ma, in quanto fondatore dello stesso, non potrà mai essere estromesso dal suo ruolo dagli altri admin.

L’amministratore potrà anche controllare direttamente i contenuti dei messaggi degli utenti – ancora non si sa con quale modalità, probabilmente potrà approvarli o meno prima della pubblicazione, come accade sui gruppi Facebook – e potrà elargire una specie di cartellino giallo che gli permetterà di escludere dalla chat un utente particolarmente “fastidioso” per un tempo determinato.

E dopo la grande novità dei messaggi audio facilitati, ecco arrivare già a fine gennaio le note video! Come già previsto su Telegram, gli utenti potranno inviare in maniera facilitata brevi videomessaggi particolarmente “leggeri” e facili da scaricare per gli altri componenti del gruppo.