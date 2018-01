Levante: “Arisa è la mia brutta copia”. Arisa: “Str***a”. Ma ecco spuntare la verità

La nuova versione di Arisa, con i capelli lunghi e lo sguardo ammaliante, ha affascinato i fan, che per una volta hanno smesso di darle del maschiaccio. Ma un articolo su Vanity Fair che faceva notare la somiglianza con Levante sembrava aver scatenato un putiferio. Nelle Instagram Stories, Levante ha infatti fatto riferimento al nuovo look di Arisa giocando su una metafora: “Ieri non trovavo la mia marca di cereali preferita e mi sono dovuta accontentare di un’imitazione. Una brutta imitazione. Allora io dico: ma perché non ti fai il cereale tuo anziché copiare gli altri?”. La risposta di Arisa non si è fatta attendere: “Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora? Un conto sono i giornalisti, ma se ti ci metti anche tu a fare la str***a ci fai una brutta figura”.

E se ieri sera già si parlava di guerra social tra le due ex giudici di X Factor, oggi è emersa tutta la verità: era tutto uno scherzo. “Ci siete cascati tutti” se la ridono le due cantanti, soddisfatte. “Signore e signori la diatriba tra Levante e Arisa si conclude qui… Perché era uno scherzo! E voi ci siete cascati tutti, buonanotte! Levante sei una burlona!” ha confermato Arisa nelle Stories. Rimane però il dubbio che in realtà le due cantanti abbiano deciso di inventarsi la storia dello scherzo per mettere a tacere la bufera mediatica che si era scatenata su di loro (in particolare su Levante, i cui profili social sono stati invasi da critiche e insulti per tutta la sera).