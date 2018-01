Elisabetta Gregoraci, tapiro per la separazione da Flavio Briatore: le parole della showgirl

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. La showgirl è stata raggiunta da Valerio Staffelli che ha cercato d’indagare sulla separazione che è stata al centro di rumors e pettegolezzi nelle ultime settimane. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, infatti, si sono detti addio prima di Natale, ma finora, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazione ufficiale su quanto accaduto. Ai microfoni di Striscia, la Gregoraci ha deciso di commentare i vari articoli di giornale sulla separazione.

ELISABETTA GREGORACI, LE PAROLE A STRISCIA SULLA SEPARAZIONE DA FLAVIO BRIATORE

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi che ha svelato qualche dettaglio sull’accordo economico tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la showgirl, oltre a un assegno di mantenimento, avrebbe ottenuto di continuare a vivere a Montecarlo, in una casa diversa da quella in cui ha vissuto finora con Briatore, un attico a Roma e le quote nelle varie attività dell’imprenditore. Ai microfoni di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, la Gregoraci ha commentato così tali rumors: “I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene”.

La showgirl ha poi approfittato delle telecamere del tg satirico di canale 5 per smentire la presenza di un fidanzato o di qualche spasimante. Nulla di misterioso, dunque, sulla fine del matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tra i quali continua ad essere un rapporto di affetto e rispetto.