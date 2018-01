Grave Lutto per Sergio Sylvestre. Il Dolore di Big Boy esplode così sui Social

GRAVE LUTTO PER SERGIO SYLVESTRE

Gravissimo lutto per, l’amatissimo gigante buono della musica, entrato nel cuore degli italiani dopo aver partecipato e vinto Amici 15, nell’anno in cui i direttori artistici erano Nek e J-x per la squadra blu di cui faceva parte proprio Sergio. Nelle scorse ore, il cantante ha detto addio ad una delle persone più importanti della sua vita, condividendo il suo dolore sui social.

Per Sergio Sylvestre, il 2018 non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo aver detto addio al padre qualche mese fa, il cantante ha detto addio anche all’amatissima nonnina ultracentenaria. L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi ha condiviso su Instagram una foto della nonnina accompagnata da parole ricche di dolore che hanno toccato il cuore dei fans. “La mia nonnina. Ti voglio tanto bene. 115 anni di vita” scrive accompagnando l’immagine della vecchina che accarezza un gatto. “Ora puoi riposare nonnina; mi fa molto male ma ho un altro angelo a proteggermi. Ti voglio bene. Riposa in pace“, ha scritto il cantante che, in queste ore, sta ricevendo la solidarietà di tutti i followers che hanno imparato ad amarlo non solo per la sua straordinaria voce, ma anche per il suo grande cuore.