Siparietto HOT per le sorelle Rodriguez in camerino: “Viva le tette” (VIDEO)

Si stavano preparando per l’ennesimo servizio fotografico in bikini per il loro brand di costumi da bagno “Me Fui”, e per intrattenersi a vicenda hanno deciso di giocare un po’, e di condividere i loro siparietti hot con i fan di Instagram.

Belen e Cecilia Rodriguez si sono mostrate nelle vesti – succinte – di belle sirenette adagiate su una sedia, poi si sono mostrate in piedi di fronte allo specchio del camerino. Infine, la più piccola ha persino fatto uno spogliarello per la gioia dei fan. “Cecilia hai qualcosa da dire? Non ci vuoi far vedere le tette? Viva le tette!“ ha esclamato divertita Belen.