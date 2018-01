Gigi D’Alessio smentisce la rottura con Anna Tatangelo: “Io e Anna stiamo bene insieme, i giornali scrivono tante sciocchezze”

Nessuna rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Ospite di Silvia Toffanin, nell’ultima puntata di Verissimo, il cantautore napoletano ha smentito tutti i rumors sulla sua vita privata.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO STANNO INSIEME

“Io e Anna stiamo benissimo insieme, i giornali scrivono tutte menzogne! Hanno scritto che al compleanno non c’ero e io c’ero, hanno detto che Anna era da sola in montagna e io c’ero. La verità è che non puoi vivere ventiquattro ore su ventiquattro sui social perchè significherebbe che non hai nulla da fare”, dichiara Gigi D’Alessio che ha poi aggiunto – “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale. In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: “stiamo un attimo distanti”, per cercare anche di capire. Oggi stiamo bene. La verità è che, a volte, stare un po’ distanti può fare bene all’amore”.

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dunque, va tutto bene. I due artisti hanno deciso di proteggere il loro privato da gossip e indiscrezioni varie non pubblicando nulla sulla loro vita sui social dove si mostrano sempre soli. L’annuncio di Gigi D’Alessio è stato accolto con grande gioia dai fans che sperano nel ritorno della coppia.