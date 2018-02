Michelle Hunziker incinta? “Vediamo se questo Sanremo ci porterà un bambino”

Impegnata sul palco dell’Ariston da giorni, Michelle Hunziker sente la mancanza del suo Tomaso Trussardi e confessa al settimanale Grazia di essere in cerca del suo quarto figlio (se non già in attesa….).

“Abbiamo anche pensato di fare un altro figlio, magari un maschio. Vediamo se Sanremo 2018 ci porta pure un bambino” ha dichiarato la conduttrice, che si è lasciata andare a una lunga serie di complimenti per il suo Tomaso: “Sembra più maturo della sua età, forse perché la sua famiglia ha vissuto grandi tragedie. Il dolore e il senso di responsabilità ci hanno unito: lui ha saputo leggere dentro di me e io lo stress”.

A Michelle mancano e mancheranno ancora per un po’ anche le figlie: “Aurora non vede l’ora di starmi vicino dietro le quinte. Le più piccole invece mi raggiungeranno con Tomaso a Bordighera l’ultimo weekend, ma sono troppo piccole per capire cosa realmente accadrà”.