Antonella Mosetti: “Ho perso due figli”

Antonella Mosetti si è sfogata a Domenica Live dove, ospite insieme alla figlia Asia Nuccetelli, ha raccontato di aver vissuto il dramma di due aborti nella sua vita. Il primo è avvenuto ai tempi della relazione con Aldo Montano, l’ultimo durante la storia con Gennaro Salerno, conclusasi lo scorso maggio.

Fu proprio quell’episodio, la perdita del figlio, a decretare l’addio con Gennaro. “Il mio agente mi consigliò di non dire la verità. Dissi che ero in ospedale perché dovevo operare una cisti ovarica – ha rivelato Antonella – Con Gennaro finì. Entrai in depressione, mi salvarono le mie amiche ed Asia”.