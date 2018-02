Michelle Hunziker, l’omaggio floreale che emoziona la showgirl: il mittente è proprio Lui

Michelle Hunziker è pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo 2018 accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. La bionda showgirl, emozionata come la prima volta, si trova a Sanremo già da diversi giorni e, dopo una settimana intensa di prove e interviste, questa sera sarà la prima donna del Festival.

L’OMAGGIO FLOREALE PER MICHELLE HUNZIKER

Ad ammirare Michelle Hunziker dalla platea del Teatro Ariston ci saranno la primogenita Aurora Ramazzotti e il marito Tomaso Trussardi che le staranno vicina per il grande debutto. In vista della prima serata del Festival di Sanremo 2018, Michelle ha ricevuto anche diversi omaggi floreali. Il primo, però, è arrivato proprio da lui, Piersilvio Berlusconi come ha svelato la Hunziker su Instagram Stories. “Piersilvio Berlusconi, come sempre, un vero signore. I primi fiori di questa mattina arrivano da lui… grazie infinite”, scrive Michelle Hunziker che, nella conferenza stampa della vigilia, ha ringraziato Claudio Baglioni per l’opportunità che le ha dato. Cosa farà Michelle sul palco? Canterà, ballerà o si limiterà a condurre affiancando i due uomini di Sanremo 2018? Lo scopriremo questa sera. Michelle, inoltre, si è augurata di portare non solo la femminilità sul palco ma anche un messaggio contro la violenza sulle donne. “Sarà il simbolo contro la violenza e le molestie. Sono davvero emozionata”, ha detto in conferenza stampa.