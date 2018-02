Sanremo 2018, Ron difende Ermal Meta e Fabrizio Moro: “Li difendo a spada tratta”

Ermal Meta e Fabrizio Moro scopriranno oggi se la loro canzone “Non mi avete fatto niente” sarà riammessa al Festival di Sanremo 2018. Ieri, infatti, la direzione del Festival e il direttore artistico Claudio Baglioni hanno deciso di sospendere temporaneamente i due artisti che avrebbero dovuto esibirsi oggi. A schierarsi dalla parte di Ermal Meta e Fabrizio Moro, oltre ai loro tantissimi fans, ci sono anche i colleghi.

RON E RED CANZIAN DIFENDONO ERMAL META E FABRIZIO MORO

Ron, in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Almeno pensami”, al Dopo Festival, ha difeso Ermal Meta e Fabrizio Moro. “Siamo nel 2018, ne abbiamo viste tante. Non penso che con la loro esperienza abbiano agito in modo così stupido. Li difendo a spada tratta. Credo siano puliti e lo devono urlare al mondo intero”, ha detto l’artista. Anche Red Canzian, in gara con “Imparare ad amarsi”, ai microfoni di Tiscali, ha difeso i due colleghi. “E’ sicuramente una cosa che è stata fatta non ragionatamente da loro, ma alle loro spalle. Ermal ha lavorato con me nel mio album, ha fatto due testi e ti posso assicurare che Ermal non ha bisogno di copiare da qualcuno per fare una bella canzone. Ha scritto un mio testo in tempo reale, in 14 minuti ed è un capolavoro. E’ una canzone con una frase che ti spiazza perchè dice ‘la notte è un’alba con gli occhi chiusi. Se aspetti un po’ li riaprirà’. Uno che scrive una frase così ha bisogno di andare a copiare dal testo di un ragazzino? Dai… Li hanno un po’ turlipinati rifilandogli qualcosa che già esisteva, ma forse loro non lo sapevano. Spero che si risolva questa cosa”, ha detto l’ex Pooh.