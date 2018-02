Noemi fuori di seno a Sanremo: avete notato la reazione di Favino? VIDEO

Un lungo abito nero con una scollatura profonda che, come prevedibile, ha mostrato più del dovuto. Il look scelto da Noemi per l’ultima serata di Sanremo 2018 ha messo in visibile imbarazzo i due conduttori.

In particolare Pierfrancesco Favino, vera rivelazione di questo Festival, ha inscenato una simpatica gag che ha suscitato l’ilarità del pubblico. Sotto lo sguardo attento e divertito del direttore artistico del Festival Claudio Baglioni, Favino ha presentato il brano “Non smettere mai di cercarmi” e la sua interprete… coprendosi la visuale con una mano.