Ermal Meta, la meravigliosa dedica della fidanzata sui social

Ermal Meta, insieme a Fabrizio Moro, ha vinto la 68esima edizione del Festival di Sanremo. I due sono stati acclamati vincitori dal pubblico con la canzone “Non mi avete fatto niente”destinata a diventare un inno per la pace e con la quale rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song contest 2018 il prossimo 12 maggio. In questi giorni, di Ermal Meta e Fabrizio Moro si è saputo tanto. I due cantautori, oltre a parlare della loro esperienza sanremese, hanno più volte dichiarato di sentirsi ormai fratelli e di essere uniti da un profondo affetto. Ad esultare per la loro vittoria a Sanremo, inoltre, è stata anche la fidanzata di Ermal Meta.

LA DEDICA DELLA FIDANZATA DI ERMAL META

Ermal Meta è fidanzato da diversi anni con Silvia Notargiacomo, speaker di Rtl. Qualche tempo fa, ai microfoni del settimanale Chi, Ermal Meta ha dichiarato: “L’amore nella mia vita ha un ruolo centrale. Amo e difendo l’amore. Quando noi facciamo qualcosa, ruota intorno all’amore. È un po’ come il sole, quando non c’è non vuol dire che non esista, soltanto che non c’è in quel momento. Tutto qui. Volete sapere come sta il mio cuore? Diciamo che è ben alimentato“.

Dopo la vittoria del fidanzato al Festival di Sanremo 2018, Silvia Notargiacomo ha deciso di dedicargli delle bellissime parole sui social. “Ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te”.