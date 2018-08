Adesso è ufficiale: Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne

Lara Zorzetto di Temptation Island è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. L’avevamo ipotizzato già tempo fa, spiegandovi i motivi per cui molto probabilmente l’avremmo vista sul trono di Canale 5. Adesso, però, Gossiptvofficial su Instagram dà per ufficiale la notizia.

Lara Zorzetto è reduce da una brutta delusione che porta la firma di Michael. Il ragazzo, adesso è praticamente sparito dai radar televisivi. Forse, un po’ intimidito per quello che è venuto fuori durante le puntate di Temptation Island. Il suo piano, quella strategia molto sottile secondo cui doveva fare la vittima e poi uscire fuori all’ultimo, forse, è andata per il verso sbagliato. Lara Zorzetto è uscita ‘vincitrice’ – per così dire – dalla relazione. Infatti, ha capito che la persona che aveva accanto non faceva al caso suo ed ha cambiato rotta. Inoltre, importante scoperto: la bionda ragazza piace molto al pubblico dei più giovani. Ultimamente, poi, la si vede particolarmente attiva sui social dove sponsorizza un po’ di tutto, dai beveroni ai vestiti. Adesso, come vi avevamo anticipato diverso tempo fa, la potremo rivedere in TV: a Uomini e Donne.

Riuscirà a trovare l’anima gemella sul trono di Uomini e Donne?

Maria De Filippi vuole darle un’opportunità nel suo programma. Non sarebbe male, se dopo una delusione tale, riuscisse a trovare chi fa per lei. Già immaginiamo la fila di corteggiatori. Così come immaginiamo le sue faccine e quelle frasi che ci hanno già fatto sorridere abbondantemente durante le puntate di Temptation Island. Lara Zorzetto, infatti, è diventata regina del web con le sue uscite un po’ ‘avvelenate’ nei confronti del suo ragazzo. Ricordiamo tutti, infatti, quel suo: “Lo apro come una verza”. Oppure, se vogliamo citarne altre: “Lo smonto come un mobile dell’Ikea”. Insomma, Lara è diventata una star, molto apprezzata sui social per i suoi atteggiamenti genuini e soprattutto il suo modo di fare coerente e determinato.

L’indiscrezione spuntata fuori nei giorni scorsi

Se ne parla da tempo, sì, questo è vero. Ma anche una delle sue colleghe ha dato un indizio forte sul futuro della Zorzetto e dei programmi in cantiere. In una diretta Instagram, infatti, fu Martina Sebastiani a rispondere ad un followers che le chiedeva un suo ipotetico approdo negli studi di Maria De Filippi. La risposta della Sebastiani fu illuminante: “No, la tronista non fa per me, la lascio fare a Lara”. Ecco, da quelle parole si aprì la porta su un mondo che avevano già quasi tutti immaginato: quello di Lara sul trono di Maria De Filippi. Ne vedremo delle belle…