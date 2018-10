Renza Castelli: gli inizi della sua carriera fino a X-Factor 2018

Un passato da musicista, un momento di buio e la riscoperta della musica in “tarda età”: così si può sintetizzare la vita della 28 enne cantante toscana, scelta da Fedez per i Live di X-Factor 2018. Renza nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, e inizia a suonare a soli 10 anni, grazie a suo fratello che le regala una chitarra. Successivamente si allontana per un breve tempo dalla musica in “un buco nero adolescenziale di follia”, come lei stessa lo definisce, per poi accettare un ingaggio in un gruppo come chitarrista. Ed è in quella occasione che ha iniziato a cantare: un’emozione unica che non ha voluto più abbandonare. Quando canta si lascia trasportare dalle note e ammette:

“Mi sento io stessa uno strumento a servizio della musica“.

LEGGI ANCHE:–> X-Factor 2018, chi è Matteo Costanzo: età, carriera e vita privata

Renza Castelli: tra la passione per la musica e quella per la cucina

“Una voce elegante e raffinata“: così la giudice Asia Argento ha definito la voce di Renza Castelli. La cantante ha studiato canto prima di approdare sul palco di X-Factor 2018 e si è cimentata come compositrice: i primi suoi brani li ha scritti in inglese, ma è in italiano che riesce pienamente ad esprimere le sue emozioni. Tanti i cantanti che hanno costruito il suo background musicale e che hanno alimentato la sua passione: principalmente Jeff Buckley e una cantante poco nota in Italia, a cui lei si ispira molto, Lianne La Havas. Ci racconta qualcosa in più sulla sua vita privata: apprezza la sincerità e ama cucinare. Mentre cucina riesce a concentrarsi anche su musica che normalmente non ascolterebbe. Quando Fedez l’ha scelta, insieme a Matteo Costanzo, non riusciva a crederci:

“Quando ci ha dato l’esito positivo e felice, non ho capito tanto bene e gli ho richiesto conferma“.

E, dopo l’innovativa performance di “Wait in Vain” di Bob Marley e la sua personalissima “Vita” di Lucio Dalla, chissà cosa ci farà ascoltare Renza nell’attesissima fase dei Live di X-Factor 2018.

F. Ciardi

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!