Parla ancora ai suoi fedeli la Madonna di Medjugorje: il nuovo messaggio del 2 novembre 2018 fa preoccupare un po’ tutti. La Madonna, infatti, dice che il suo cuore soffre…

Testo Ufficiale:



“Cari figli,

il mio cuore materno soffre mentre guardo i miei figli che non abbracciano la verità ma la nascondono, mentre guardo i miei figli che non pregano con i sentimenti e con le opere.

Sono triste mentre dico a mio Figlio che molti miei figli non hanno più fede, che non conoscono Lui, mio Figlio. Perciò, apostoli del mio amore vi chiamo, voi cercate di guardare nel fondo del cuore degli uomini e là troverete sicuramente un piccolo tesoro nascosto, guardare in questo modo è un dono del Padre Celeste.

Cercare il bene anche là dove c’è il male più grande, provare a comprendere gli uni gli altri e non giudicare è ciò che mio Figlio vi chiede, e io come Madre vi invito ad ascoltarlo.

Figli miei, lo spirito è più forte del corpo e supportato con l’amore e con le opere supera tutte le difficoltà. Non dimenticate, mio Figlio vi ha amato e vi ama, il suo amore è con voi e in voi quando siete una cosa sola con Lui.

Lui è la luce del mondo e niente e nessuno potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò, apostoli del mio amore non abbiate paura di testimoniare la verità. Testimoniate con entusiasmo, con le opere, con l’amore, con il sacrificio ma soprattutto con l’umiltà.

Testimoniate la verità a tutti coloro che non hanno conosciuto mio Figlio, io sarò con voi e vi incoraggerò. Testimoniate l’amore che non finisce mai perché deriva dal Padre Celeste che è eterno e offre l’eternità a tutti i miei figli.

Lo spirito di mio Figlio sarà con voi. Nuovamente vi chiedo figli miei, pregate per i vostri pastori, pregate perché siano guidati dall’amore di mio Figlio.

Vi ringrazio.”

Anche in questa occasione, i fedeli affollano la città di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina per conoscere il messaggio che la Madonna invierà al mondo. Era il 24 giugno del 1981 quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, hanno riferito di aver assistito a un fenomeno incredibile: una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino. Hanno subito capito che si trattava della Madonna. E da allora le apparizioni si susseguirono e con esse le voci tra i fedeli che, incuriositi e credenti, avrebbero affollato negli anni la piccola cittadina di Medjugorje. E oggi in tanti sono ad aspettare l’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje: l’attesa è quasi finita. Ben presto quelle parole di luce, di speranza saranno note.

Medjugorje: Messaggio del 25 ottobre 2018

“Cari figli! Voi avete la grande grazia di essere chiamati ad una nuova vita attraverso i messaggi che io vi do. Figlioli, questo è tempo di grazia, il tempo e la chiamata alla conversione per voi e per le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più e aprite il vostro cuore a mio Figlio Gesù. Io sono con voi, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Parole di speranza ma anche di ammonimento: bisogna pregare di più, concedersi a Dio e fare in modo che le Sue Parole possano avvero cambiare le nostre vite. E’ un messaggio d’amore e di benedizione per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella difficoltà. L’unica via da seguire è quella del Signore Gesù Cristo: solo in Lui possiamo trovare la vera felicità.

