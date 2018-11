WhatsApp: come rispondere ad un singolo messaggio di una chat

Siamo inseriti in una chat di gruppo: quanto volte ci sarà capitato di voler rispondere ad uno solo di quei messaggi che leggiamo, senza che debbano leggerlo tutti gli utenti insieriti nel gruppo della conversazione? Ebbene l’app di messaggistica più usata su Android sta pensando anche a questo. In meno di dieci anni i suoi tecnici sono riusciti a renderla una delle App più scaricate su tutti i tipi di dispositivi, da Android a Io e Windows Phone. E continuano a proporre novità e soluzioni per tutte le esigenze degli utenti. Una di esse è appunto la necessità di rispondere singolarmente e in privato ad uno solo dei messaggi che leggiamo all’interno di un gruppo. In pochi semplici passaggi sarà possibile rispondere al singolo messaggio lontano da “occhi indiscreti”. La novità sarà presto disponibile nella nuova versione per il sistema operativo Android.

WhatsApp: ecco come rispondere in privato ad un messaggio inserito in una chat

Se siamo inseriti in un gruppo WhatsApp e abbiamo letto un messaggio a cui vorremmo rispondere senza scriverlo pubblicamente, con l’aggiornamento 2.18.335 di WhatsApp sarà possibile farlo. Basterà selezionare il messaggio che ci interessa, cliccandoci su. Nella sezione destra della schermata vedremo tre puntini incolonnati e si aprirà un menù a tendina. Oltre alle solite voci tra cui: Info Gruppo, Sfondo e Altro, apparirà una voce diversa, mai letta prima. L’indicazione è “Rispondi privatamente“: in questo modo potremo continuare a scrivere riferendoci al singolo messaggio selezionato, senza che gli altri della chat ne siano a conoscenza. Ma non è questa l’unica novità che il colosso americano ha pensato per i suoi fedeli utenti. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

WhatsApp: la novità che renderà ancora più divertenti le nostre conversazioni

Le nostre chat ti sembrano ormai noiose? Le emoticon che utilizzi sono sempre le stesse e non ti sembrano più originali? Niente paura. I tecnici di WhatsApp stanno pensando anche a questo: con il nuovo aggiornamento 2.18.338 sarà possibile rendere ancora più ricche e simpatiche le nostre conversazioni. Come? Semplice! Con una nuova varietà di emoji. Se vi state chiedendo cosa sono, per voi la risposta: si tratta di immagini tratte dal computer, come dei segni grafici, simili a quelli che ritroviamo nelle lingue orientali come il giapponese e il cinese. Sono spesso confuse con le emoticon, ma queste sono le faccine che esprimono gli stati d’animo. Oltre ad avere nuove emoji quindi, sarà possibile inserire nei nostri messaggi anche la stessa icona verde dell’App.

F. Ciardi

