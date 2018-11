Ed Sheeran e Andrea Bocelli: significato di Amo Soltanto Te e la possibile partecipazione come ospiti a Sanremo 2019.

Andrea Bocelli ha da poco pubblicato il suo nuovo album intitolato “Sì”. Un disco attesissimo dai fan che hanno aspettato ben 14 anni dall’uscita dell’ultimo lavoro del tenore italiano. Nel disco troviamo molti featuring importanti, come quello che segna l’esordio nella musica di Matteo Bocelli, figlio del tenore, e Ed Sheeran. Proprio con il famoso cantante inglese Andrea Bocelli ha cantato Perfect, una versione unica ed emozionante, ma anche una canzone tutta nuova intitolata Amo Soltanto Te, che si trova proprio nel nuovo album “Sì”.

Amo Soltanto Te, Ed Sheeran e Andrea Bocelli cantano Tiziano Ferro

Tre nomi importanti firmano questo singolo, Amo Soltanto Te. Il testo è scritto da Tiziano Ferro, le voci che gli danno vita sono quelle di Andrea Bocelli e Ed Sheeran. Ma cosa unisce due personalità artistiche così diverse come quella del tenore nostrano e il cantante dai capelli rossi? L’amore e una melodia emozionante ricca di archi che rendono questa ballad il giusto incontro artistico tra i due. La canzone poi affronta il delicato, anche se super quotato, tema dell’amore: come si fa a riconoscere qualcosa di così complesso da raccontare come questo? Si chiedono gli artisti e così, grazie alle parole di Tiziano Ferro, ci provano e ci riescono.

Sanremo 2019: Andrea Bocelli e Ed Sheeran ospiti?

Visto il successo di questo brano e dell‘album Sì, di Andrea Bocelli, non stupirebbe se Claudio Baglioni decidesse di portare questo insolito duetto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per l’edizione 2019 del Festival della Canzone Italiana. Molti sono i rumors di queste ore proprio sui presunti ospiti di Sanremo 2019 e sbuca anche il loro nome tra i più quotati. A oggi non c’è ovviamente nulla di certo, ma non sarebbe nemmeno così improbabile che accadesse. Dovremo aspettare almeno qualche mese per averne le conferma ufficiale.