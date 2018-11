Belen Rodriguez e l’ipotetico fidanzato: è stata beccata di nuovo con lui.

La showgirl è al centro di diverse notizie di Gossip ultimamente perché, da quando si è lasciata con Andrea Iannone, ancora non si è palesato alcun ‘fidanzato’ ipotetico degno del nome. Sarà che Belen non lo cerca, o magari che lui non si faccia avanti. Che non è il momento, o magari è lei stessa che non vuole saperne. Ebbene, le ipotesi che si fanno avanti sono più o meno sempre le stesse.

Ricordate quando Belen Rodriguez uscì in prima pagina su Novella 2000 con Giuseppe Di Cecca? Sì, il suo stylist. Quello che, cioé, cura il suo outfit giorno per giorno. Ecco, è proprio con lui che l’abbiamo vista proprio ieri sera, mentre in televisione andava in scena una nuova puntata di Tu si que vales.

Belen Rodriguez ancora con Giuseppe Di Cecca

Beh, se è il suo stylist, possiamo anche pensare che passino molto tempo insieme. Lavorano insieme e non c’è niente di male se passano del tempo insieme anche quando vogliono soltanto divertirsi. Infatti, ieri erano al concerto di Maneskin insieme al loro amico, Luca Cianciolo. Si sono divertiti parecchio: Belen Rodriguez ha pubblicato diverse storie in cui si sfrenavano nel cantare e ballare le canzoni del gruppo musicale.

Insomma, Belen esce con Luca e Giuseppe e con questo non si può dire che uno dei due sia un potenziale futuro fidanzato. Anche perché il fatto che l’abbia taggato nelle storie significa che non c’è del tenero in quanto, conoscendola, sappiamo che non ce l’avrebbe presentato così facilmente via social. Non trovate? Insomma, Belen sta avvolgendo nel mistero l’ipotesi di un ipotetico nuovo fidanzato. Già, perché per quanto possiamo capire che non sia il momento, ci viene difficile credere che nessuno ci abbia provato da quando è finita con Andrea Iannone. In effetti, una ragazza come Belen non la si incontra tutti i giorni e corteggiarla non sarà la cosa più facile del mondo. Eppure, un modo ci sarà…

