Mara Venier è protagonista di una lite in diretta a Domenica In

Nel corso della puntata del 25 novembre di “Domenica In”, Mara Venier è stata protagonista di un pesante litigio. Ma procediamo con ordine. La padrona di casa era nel bel mezzo di un’intervista a Vanessa Incontrada, nota attrice televisiva, quando ad un certo punto ha “sbottato” contro uno dei suoi autori. La bella Venier, infatti, rimprovera duramente uno dei suoi collaboratori per averle ricordato cosa avrebbe dovuto far vedere alla Incontrada subito dopo. Ha utilizzato un tono scherzoso la bella veneta ma, come si suol dire, “scherzando si dice sempre la verità”.

Mara Venier, gelo in studio: il litigio in diretta con un autore di Domenica In

Una cosa è certa: Mara Venier non le manda certo a dire. Nel corso della puntata di Domenica In, infatti, la bella veneta è stata protagonista di un litigio in diretta con uno dei suoi autori. Mentre Mara continuava l’intervista a Vanessa Incontrada, uno degli autori, come è giusto che faccia, ha ricordato alla conduttrice di mostrare all’attrice una “foto del cuore”. È stato un momento davvero imbarazzante, perché Mara si è sentita particolarmente offesa. E, anche se con tono scherzoso, ha esclamato: “Pensano che sono r*****a”. Il pubblico è rimasto senza parole. Non si aspettava assolutamente una reazione del genere da parte di Mara. D’altra parte non abbiamo visto questa lato del carattere della “zia d’Italia”. Fortunatamente, però, si è risolto tutto immediatamente.