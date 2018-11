Chiara Ferragni, foto da dietro e vestito trasparente: esplode Instagram

E’ ormai già da diversi anni una sorta di istituzione nel mondo dei social network fino a diventare una delle influencer con il maggior seguito a livello mondiale. Nonché una delle donne più ricche dell’ambiente. A regalarle ancora più fama, se è possibile, è il suo matrimonio con un’altra vera e propria stella, vale a dire Fedez, uno dei principali rapper della scena italiana.

Proprio la bella fashion blogger ha pubblicato in queste ore una fotografia che non lascia indifferenti, per così dire, gli utenti di Instagram. Che non a caso hanno riempito il post in questione con degli apprezzamenti, sia sotto forma di like che di commenti. E, a guardare la foto, non è certamente un caso tutto questo successo riscontrato.

Chiara Ferragni, la foto manda in delirio i fan

Nello scatto in questione, la moglie di Fedez, da cui ha avuto proprio negli ultimi tempi anche un bellissimo bambino, di fatto si mostra da dietro così come mamma l’ha fatta. Già, perché di fatto il vestito che ha addosso è trasparente e mette in mostra tutte le sue forme. E che forme, verrebbe da dire.

Non a caso, il post in questione ci ha impiegato pochissimo tempo a diventare virale. In realtà, come da lei stesso ammesso, si tratta di uno scatto che risale al 2016 e quindi a prima della gravidanza. Al di là di tutto, ciò che resta ed è assolutamente fuori discussione è la valutazione sulla sua enorme e straripante bellezza.

