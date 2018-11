Emma Marrone in biancheria nera di pizzo: lo scatto in bagno sconvolge Instagram.

La bellissima cantante in splendida forma ha deciso di lasciare di stucco i suoi followers su Instagram. L’ha fatto con una foto dedicata al lunedì. Uno dei tanti lunedì in cui si ha poca voglia di far iniziare la giornata, che nella maggior parte dei casi arriva dopo il weekend festivo. ‘Una mazzata in fronte’, la possiamo definire così? Beh, evidentemente, per Emma è proprio questo il significato del primo giorno della settimana. Un giorno che, tuttavia, è stato allietato dalla cantante per i propri seguaci con una foto da ‘occhi a cuoricini’.

Lo spot Tezenis è stupendo: dobbiamo ammetterlo. Ci ha fatto vedere Emma Marrone nella sua essenza di ‘femmina’. In molti, sui social, hanno sottolineato che avere lei come testimonial rende tutto più vero, perché Emma incarna lo stereotipo di donna non rifatta. Niente ritocchi estetici, niente chirurgia. Emma Marrone è così, come la vedete.

Emma Marrone augura buon lunedì a tutti i suoi followers

Beh, si saranno svegliati in maniera diversa. Ormai, il primo gesto che fanno la maggior parte delle persone appena svegli è prendere in mano il telefono. Magari, proprio perché interrompono la sveglia. Così, subito dopo, passano a dare uno sguardo a quelle notifiche che sono arrivate magari durante la notte. Poi, aprono Instagram…

Aprono Instagram e vedono Emma Marrone in bagno così, in questa posa che lascerebbe senza fiato chiunque. Emma Marrone in bagno, in intimo, è oggettivamente bella nel nuovo spot Tezenis e questa foto ne è la testimonianza.

Attenzione al troppo lavoro!

Ultimamente, Emma è molto stressata per tutto il lavoro che sta svolgendo in questi giorni. Da poco è uscito il suo nuovo album ed è super impegnata tra firmacopie in tutta Italia. Da sud a nord, Emma è continuamente in viaggio perché deve ‘balzare’ da una città all’altra per incontrare i fans. Insomma, mica un gioco da ragazzi…

Ecco che, proprio negli ultimi giorni, ha pubblicato una storia Instagram in cui si vede che, appena sveglia, una lacrima le scende dagli occhi perché sono stanchi. E proprio non vogliono saperne di aprirsi. Lo scrive lei stessa, non è nostra interpretazione.

