Le estrazioni in diretta VIDEO del Superenalotto saranno disponibili sul nostro sito in questa sezione. Non solo, avremo anche Lotto e 10eLotto: le estrazioni saranno aggiornate in tempo reale a partire dalle ore 20.00 di oggi, giovedì 13 dicembre.

Estrazioni Lotto del 13 dicembre

BARI 4 81 31 30 14

CAGLIARI 79 21 70 11 48

FIRENZE 69 19 80 81 54

GENOVA 23 41 82 89 72

MILANO 64 63 46 10 38

NAPOLI 21 1 69 71 19

PALERMO 86 88 50 45 3

ROMA 53 50 24 46 33

TORINO 35 34 33 12 26

VENEZIA 30 2 40 58 83

NAZIONALE 83 27 39 25 87

Superenalotto, i numeri estratti

NUMERI VINCENTI: 30 12 9 21 7 41

Numero Jolly: 44

Numero SuperStar: 19

10eLotto: controlla i tuoi numeri

Numeri vincenti:

1 2 4 19 21

23 30 31 34 35

41 50 53 63 64

69 79 81 86 88

Oro: 4

Doppio Oro: 4 81

Come giocare al Superenalotto?

C’è molta attesa per il Superenalotto. E’ comprensibile: siamo di fronte a quello che è tra i 10 jackpot più alti di sempre: 75,9 milioni di euro. Giocare al Superenalotto è molto semplice. Si può tentare la fortuna anche online, con un conto gioco Lottomatica. Oppure, ci si può recare in ricevitoria. Il costo di una schedina può essere anche di un solo euro: una cifra irrisoria considerati i premi che ci sono in palio.