Giulia Michelini ha fatto sognare migliaia e migliaia di italiani con la sua Rosy Abate. Un personaggio che sembra le sia stato cucito addosso. Il dialetto siciliano che riesce ad interpretare alla perfezione, il fascino ‘criminale’ in cui ha saputo avvolgersi… insomma, ha fatto innamorare veramente tutti. Non è molto ‘social’, Giulia Michelini, non capita spesso di vedere storie Instagram in cui ci racconta cosa fa durante il giorno. E, forse, il motivo l’abbiamo capito: è sempre impegnatissima. Adesso, come dimostra il video che riportiamo qui di seguito, è alle prese con Rosy Abate 2 La Serie. E’ sul set, anzi, in camerino, mentre si cambia d’abito.

Immaginiamo la faccia dei fan quando l’hanno vista cambiarsi d’abito più volte. “L’ultima vestizione della mia Rosy”, così recita nella didascalia che accompagna il video pubblicato su Instagram. Giulia Michelini si mostra senza trucco, con un aspetto anche un po’ trasandato, tra una ripresa e l’altra. Rosy Abate non è un personaggio ‘prima donna’, anzi, le sue sono più vesti da vera e propria guerriera. Una madre a cui è stato tolto il figlio. Un figlio ritrovato ed al quale ha fatto la promessa di andare a riprenderlo nell’ultima puntata della prima serie. Non sappiamo cosa succederà nella prossima avvincente Serie TV. Di sicuro, però, sappiamo che Giulia Michelini continuerà a farci compagnia nei panni di Rosy anche nel 2019.

