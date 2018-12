Stasera in tv, venerdì 14 dicembre.

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film di Stasera in Tv, venerdì 14 dicembre. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

20:30 – “I Soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Un Natale d’oro Zecchino” (Musicale)

Stasera su Rai 2:

18:15 – “Tg2” (Attualità)

18:50 – “NCIS: Los Angeles” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “Quelli che..dopo il Tg” (Varietà)

21:20 – “Due soldati” (Film-drammatico) Sasà (Daniele Vicorito) ed Enzo sono due ventenni di Napoli, i cui destini finiscono per incontrarsi.

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:25 – “Alla lavagna” (Talk show)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “La ragazza del treno” (Film-thriller) Rachel Watson (Emily Blunt) fantastica su una giovane coppia che osserva dal finestrino del treno che prende ogni giorno. Una mattina, però, vede la ragazza amoreggiare con un altro ragazzo.

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Fuori dal coro” (Attualità)

19:50 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

21:25 – “Freedom: oltre il confine” (Documentario)

00:30 – “Confessione Reporter” (Attualità)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “The wall” (Quiz) con Gerry Scotti

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Chi vuol essere milionario” (Quiz)

00:20 – “Tg 5” (Attualità)

Stasera su Italia 1:

18:00 – “Grande Fratello Vip” (Reality)

18:20 – “Mai dire grande fratello vip polpette” (Varietà)

18:30 – “Studio aperto” (Attualità)

19:00 – “Sport mediaset” (Calcio)

19:40 – “CSI New York” (Telefilm)

20:35 – “Csi: scena del crimine” (Telefilm)

21:20 – “Interstellar” (Film-fantascienza) In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile a causa del cambiamento climatico. L’ex astronauta Joseph Copper (Matthew McConaughey) intraprende un viaggio intergalattico.

Stasera su La7:

18:00 – “Josephine: Ange Gardien” (Telefilm)

20:00 – “Tg La 7” (Attualità)

20:35 – “Otto e mezzo” (Attualità) con Lilli Gruber

00:50 – “Tg La7” (Attualità)

Stasera su Tv8:

18:30 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

19:30 – “Cuochi d’Italia” (Reality)

20:30 – “Guess my age: indovina l’età” (Game show)

21:10 – “Hotel Transylvania” (Film-animazione) Dracula invita nel suo resort gli amici di sempre, da Frankstein al Lupo Mannaro. Ma tutto si complica con l’arrivo dell’umando Jonathan.

Stasera su Nove:

17:30 – “Spie al ristorante” (Reality)

19:30 – “Ristoranti da incubo” (Reality)

20:20 – “Cucine da incubo Italia” (Reality)

21:15 – “I migliori di fratelli di Crozza” (Varietà)

22:45 – “Belve” (Talk show)

Stasera su Rai 4:

19:05 – “Supernatural” (Telefilm)

20:40 – “LOL J ” (Sitcom)

21:05 – “Captain America: Civil War” (Film-fantastico) Le Nazioni Unite decidono di mettere sotto controllo le attività degli Avangers. Il team, così, si divide in due fazioni.

Stasera su Rai Movie:

19:30 – “Agenzia Riccardo Finzi praticamente detective” (Film-commedia)

21:10 – “Scelta d’amore” (Film-drammatico) Hilary viene assunta come infermiera di Victor, un giovane malato di leucemia. I due s’innamorano. Tutto sembra procedere a gonfie vele, ma..

Stasera su Iris:

19:15 – “Miami vice” (Telefilm)

20:05 – “Walker texas ranger” (Telefilm)

21:00 – “Asso” (Film-commedia) Asso, giocatore d’azzardo accanito, viene ucciso da un sicario. Torna come fantasma per proteggere la moglie Silvia.

Stasera su Paramount Channel:

19:30 – “Happy days” (Telefilm)

21:10 – “Polo nord: il potere magico del Natale” (Film-fantastico)

23:00 – “Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero” (Film-fantastico)

Stasera su Real Time:

19:15 – “Cortesie per gli ospiti” (Reality)

21:10 – “Bake off Italia stelle di Natale” (Reality)

23:45 – “Rivelo” (Attualità)

Stasera su Mediaset 20:

19:20 – “Person of interest” (Telefilm)

21:00 – “The big bang theory” (Telefilm)

21:00 – “Red” (Film-azione) Moses è un agente della Cia in pensione, Quando il nuovo capo del dipartimento scopre che è a conoscenza di scottanti segreti, decide di ucciderlo.

Stasera in Tv, venerdì 14 dicembre: ecco tutti i film dei canali Premium Cinema e Sky Cinema

Stasera su Premium Cinema:

19:25 – “Tumbledown: gli imprevisti della vita” (Film-commedia)

21:15 – “Dunkirk” (Film-drammatico)

23:15 – “Inception” (Film-fantastico)

Stasera su Premium Cinema Energy:

19:25 – “Contraband” (Film-drammatico)

21:15 – “A rischio della vita” (Film-azione)

23:10 – “I nuovi eroi” (Film-azione)

Stasera su Premium Cinema Emotion:

19:15 – “Che cosa aspettarsi quando si aspetta” (Film-commedia)

21:15 – “Changeling” (Film-drammatico)

23:15 – “The good shepherd: l’ombra del potere” (Film-drammatico)

Stasera su Sky Cinema Uno:

19:20 – “The vault: nessuno è al sicuro” (Film-azione)

21:15 – “The november man” (Film-azione)

23:00 – “Autumn in New York” (Film-drammatico)

Stasera su Sky Cinema Hits:

19:40 – “S.O.S Natale” (Film-commedia)

21:15 – “C’eravamo tanto odiati” (Film-commedia)

22:50 – “Natale in affitto” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Max:

19:05 – “Extortion” (Film-azione)

21:00 – “Top gun” (Film-azione)

22:45 – “Tron Legacy” (Film-fantascienza)

