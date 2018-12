Giulia Provvedi, altro attacco di Deianira dopo voci sul tradimento di Gollini:

Continua questa sorta di dialettica a distanza tra la cantante delle “Donatella” e la blogger Deianira Marzano. Per intenderci, si tratta di colei che diffuse la voce del presunto tradimento che sarebbe stato perpetrato da Pierluigi Gollini nei confronti della ex concorrente del “Grande Fratello VIP” nonché sua attuale fidanzata.

Da quel momento, tutto sembra essere cambiato per lei dal momento che ha visto aumentare in maniera esponenziale il suo seguito sui social. Diventata famosa già da diverso tempo per i suoi video molto esuberanti e per la sua vis polemica, oltre che per degli attacchi ai VIP, stavolta ha messo nel mirino ancora una volta la Provvedi. Ma non solo. Già, perché l’affondo ha coinvolto anche un’altra ex inquilina della casa del “GF VIP”, vale a dire Giulia Salemi.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità relative agli ormai ex concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello VIP”, CLICCA QUI!

Giulia Provvedi, che affondo da Deianira

“Se non vanno in pigiama a Verissimo non le vogliono… Almeno ci facciamo 5 minuti di sonno”. Così nel post in questione Deianira Marzano, conosciuta con l’appellativo di “La terribile”. L’entrata è a dir poco in gamba tesa ed è relativa all’outfit di Giulia Provvedi e di Giulia Salemi.

Al momento la cantante ha sempre preferito evitare commenti dimostrando un grande stile. Molto probabilmente farà lo stesso anche in questo caso, ma precauzionalmente continueremo a monitorare la situazione in attesa di eventuali sviluppi. La faccenda, infatti, potrebbe diventare infuocata in maniera inaspettata.

Leggi anche -> Provvedi tradita? Deianira choc: “Vi dico cosa mi è successo per aver detto quelle cose”