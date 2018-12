Will Smith, coming out del figlio: fidanzato con un famosissimo rapper.

Siamo, in questo caso, al cospetto di uno dei più grandi, nonché più apprezzati, attori di tutto il panorama mondiale. Da qualche anno a questa parte spesso è stato immortalato, per ovvie ragioni, in compagnia del figlio Jaden. Un esempio, in tal senso, è il film “Alla ricerca della felicità” in cui hanno recitato insieme.

Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare delle voci relative alla sessualità del figlio del noto attore. Stava facendosi spazio, infatti, la voce relativa alla sua presunta omosessualità e, dopo tanti rumors, ha fatto chiarezza proprio Jaden. Dopo aver ammesso qualche tempo fa di essere fidanzato con un ragazzo, è arrivata una nuova conferma.

In molti, infatti, non avevano creduto alle sue parole dal momento che è stato più volte avvistato in compagnia di ragazze. Adesso, però, pare essere arrivata la definitiva conferma.

Will Smith, il figlio fidanzato con un noto rapper

Durante un concerto il figlio dell’icona del cinema americano ha rivelato di avere una storia d’amore con il famosissimo rapper Tyler The Creator. Il ragazzo ha poi approfittato, per così dire, della circostanza per chiedere scusa alla sua ex fidanzata dedicandole una canzone. Ricordiamo che Jaden Smith, oltre ad essere un attore, è anche un rapper ed un ballerino. Un vero e proprio artista a tutto tondo. A tal proposito, ha già all’attivo diverse collaborazioni di un certo tipo come quella con Justin Bieber nel pezzo, diventato a dir poco celebre, “Never say never“.

