“Antonio Megalizzi come mia figlia Valeria”: le parole piene di dolore

La drammatica storia di Antonio Megalizzi ricorda inevitabilmente quella di Valeria Solesin. Tutti e due avevano solo 28 anni quando sono morti. E, purtroppo, ad accomunarli è lo stesso travolgente, inspiegabile e tremendo destino. Sia Antonio che Valeria sono finiti vittime di un attentato terroristico. Giovani, pieni di vita, belli come il sole. Tutt’e due pieni di prospettive e sogni per il futuro. La loro vita è stata spezzata barbaramente in un attentato terroristico a cui tutto il mondo non sa dare spiegazione. Un gesto folle, macabro e da condannare. Anche se, purtroppo, nessuna condanna porterà indietro le anime di questi due ragazzi.

Per conoscere in tempo reale tutti i fatti di cronaca provenienti da ogni angolo del mondo e per essere sempre aggiornato sull’Attentato di Strasburgo, CLICCA QUI!

Valeria Solesin ed Antonio Megalizzi erano due ragazzi italiani. Ragazzi impegnati, non bamboccioni come qualcuno ama definire i nostri giovani. Valeria ricercatrice, Antonio giornalista. Il loro lavoro era mosso dalla passione, prima d’ogni altra cosa. Valeria ha perso la vita negli attentati di Parigi lo scorso 13 novembre 2015. Era ad un concerto. Un concerto degli Eagles of Death Metal nel teatro Bataclan quando dei folli sono entrati ed hanno cominciato a sparare all’impazzata. Un massacro.

LEGGI ANCHE —> Chi è Antonio Megalizzi: tutto sulla vita del giornalista ferito nell’attentato a Strasburgo