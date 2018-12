Particolare l’iniziativa presa da un commerciante di Sarzana (Liguria): sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Ha imposto un prezzo di 10 euro da pagare per chi vuole provare le sue scarpe. Il motivo? Evitare i furbi che vanno a misurarle per poi comprarle online. Il commerciante ha pensato proprio a tutto: ha affisso, infatti, anche il cartello alla vetrina. Ha anche dato spiegazioni ai media che lo intervistavano: “C’era chi tornava più volte, provava, misurava, fotografava e poi non comprava”. Poi, ha continuato: “La mia è stata una provocazione, ma non ne potevamo più. Siamo arrivati a far provare 14 paia di scarpe in una mattina allo stesso presunto cliente senza venderne uno”.

Per sapere tutto sul gossip e le ultimissime notizie sui personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Il commerciante di Sarzana: “Dieci euro per provare le scarpe”

La sua è una provocazione, certo, figlia però di una esasperazione che affligge un commerciante che non riesce più a vendere la sua merce a causa degli e-commerce: “Ho piazzato il cartello per allontanare i furbi e da quando chiedo 10 euro, tanti se ne sono andati e le vendite sono aumentate”. Inoltre, il titolare del negozio ha anche spiegato che che coloro che proveranno i capi lasciando 10 euro senza acquistare avrà lo sconto della somma versata e un ulteriore sconto sul prossimo acquisto che farà entro un mese. Insomma, c’è anche un premio per chi si comporta bene. Potrà anche sembrare esagerato chiedere 10 euro per provare un capo d’abbigliamento. Però, se proviamo a metterci nei panni del venditore, possiamo immaginare anche solo per un attimo la frustrazione che dipende da una situazione ormai incresciosa. Provate ad immaginare un commesso che serve decine di clienti e poi non vende nemmeno una scarpa… come si dovrà sentire?

LEGGI ANCHE —> Morto un tifoso prima di Inter-Napoli: tragedia a San Siro