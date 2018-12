Irama e Giulia De Lellis, quanta dolcezza sui social network: momenti bellissimi per la coppia.

Siamo certamente al cospetto di una delle coppie più social e chiacchierate del momento. Inizialmente, infatti, in molti avevano dubitato della compatibilità dei due protagonisti, ma alla fine stanno smentendo tutti. I due, infatti, sono felicissimi e stanno vivendo insieme, affrontando una sfida per niente facile. Soprattutto per una coppia nata relativamente da poco tempo.

Nonostante questo, infatti, non perdono occasione per ridere e sorridere di quello che accade. Condividendo, poi, questi loro momenti, ovviamente solo in minima parte, anche con i loro fan sui social network. Sono, infatti, entrambi molto attivi su Instagram e nelle ultime ore hanno pubblicato dei video davvero pieni di romanticismo.

Irama e Giulia, quanta dolcezza su Instagram

La bellissima De Lellis, infatti, ha pubblicato un paio di storie in cui si vede quanto i due siano in sintonia. Nel primo, infatti, lei augura la buona notte a tutti i suoi seguaci e lui la prende in giro definendola “Lupo Lucio” (protagonista della Melavisione). Nel secondo, invece, lei chiama il suo partner “dolcetto” che non lo lascia di certo indifferente. Gli parte, infatti, un sorriso a trentadue denti, come si suol dire, che lo tradisce, mettendo sotto i riflettori un lato del suo carattere molto dolce e romantico. Insomma, l’idillio d’amore continua con il vento in poppa.

