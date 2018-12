Melissa Satta e Boateng: una decisione che spiazza tutti

Melissa Satta e Boateng sono in crisi? L’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’ ha smosso un po’ le acque in quel di Sassuolo. Kevin Prince Boateng è un attaccante neroverde e per seguire gli allenamenti di ogni giorno deve restare lì. Melissa Satta, invece, da donna e mamma impegnata quale è, si muove spesso per andare a Milano. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, sarebbe proprio questa distanza a far nascere degli ‘screzi’.

Il gesto di Boateng: un commento al profilo di Melissa Satta

Due cuoricini, uno vicino all’altro. Certo, non può significare altro che amore. Boateng li ha lasciati al post in cui suo figlio è con un ‘Babbo Natale’. Ecco, per questo motivo non possiamo dire sia rivolto a Melissa. Ebbene, è comunque un gesto d’amore. Un gesto di chi, di sicuro, non ha il coltello tra i denti. Anche perché la foto è stata pubblicata proprio da Melissa Satta. Per cui, possiamo ancora parlare di crisi? Beh, di questo non possiamo sapere molto, bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati.

“La magia del Natale” scrive Melissa Satta al suo post su Instagram. Che sia una magia anche per le coppie? Un gesto ‘sanatorio’ per Melissa e Boateng? Noi siamo rimasti alle dichiarazioni rilasciate a ‘Chi’ da Melissa: “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”, questa la frase che ha lasciato riflettere diverse persone, tanti fan della coppia. Già, perché può essere interpretata in tanti modi diversi. Sia in maniera positiva che negativa. Chissà, staremo a vedere. Intanto, come dice Melissa, ci godiamo ‘la magia del Natale’, a prescindere dall’amore che viene, va, ‘fa giri immensi e poi ritorna’.

Una decisione che spiazza tutti

Boateng aveva lasciato un commento carino, sì. Due cuoricini al post in cui Melissa Satta pubblicava l’immagine di suo figlio con Babbo Natale. Questo, tuttavia, pare non sia bastato. Stando a quanto si apprende dai profili Instagram di entrambi, i due hanno preso la decisione di trascorrere il Natale lontani l’uno dall’altra. Si parlerà soltanto di crisi ancora per molto? Oppure dobbiamo pensare a qualcosa di un tantino più serio? Mah, sarà il tempo a spiegarci le cose come stanno.