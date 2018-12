Fariba Tehrani, il disperato appello a sua figlia Giulia Salemi

Non è stato per nulla un Natale facile per Fariba Tehrani. L’iraniana, infatti, in una lettera scritta sul settimanale Di Più, dichiara di non avere più rapporti con sua figlia, Giulia Salemi, da più di un mese. Da quando la modella è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, insomma. Nella missiva, la donna fa capire chiaramente che non è il primo tentativo di riavvicinamento da parte sua. Già, infatti, precedentemente ha tentato di mettersi in contatto con sua figlia. Senza ricevere alcuna risposta. Fariba ammette le sue colpe. Dichiarando che non avrebbe mai violato il regolamento del gioco se lo avesse conosciuto. Ma che tutto quest’atteggiamento di Giulia le sembra assurdo.

Per ulteriori news su Fariba Tehrani, le sue dichiarazioni e il suo rapporto con la figlia Giulia Salemi –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Fariba Tehrani, la struggente dedica su Instagram: “Non pensavo mi saresti mancata così tanto”

Leggi anche –> Fariba, la madre di Giulia Salemi, il duro sfogo su Instagram: “Così non ci sto”

Fariba Tehrani, il disperato appello a Giulia Salemi

È passato più di un mese da quando l’esperienza del Grande Fratello Vip è terminata per Giulia Salemi. Sì, è vero. Non è terminata nei migliori dei modi. La modella, infatti, è stata mandata in nomination per un provvedimento disciplinare, dovuto all’atteggiamento poco rispettoso di sua madre, Fariba Tehrani. Eppure, secondo quanto riferisce l’iraniana, da quel momento sua figlia è completamente cambiata. È circa un mese, infatti, che madre e figlia né si sentono e né si vedono più. Nonostante i tentativi disperati della donna. “Ti ho scritto due lettere. Una quando eri nella casa del GF; una seconda l’ho fatta recapitare a casa tua ma non l’hai degnata di uno sguarda; e adesso la terza qui, sperando che la legga”, queste sono le parole di Fariba, che è visibilmente scossa e disperata. Ma non è finita qui.

Fariba Tehrani, l’attacco a Francesco Monte

Secondo Fariba, infatti, dietro l’allontanamento di Giulia Salemi ci sarebbe Francesco Monte. A detta sua, quindi, il modello tarantino starebbe facendo di tutto per allontanare la modella italo-persiana dalla madre. “Stai attenta Giulia, chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma, non a separarti da lei. Presto capirai che tipo di ragazzo è quello che pensi di amare”, così conclude la sua missiva Fariba. Come reagirà Francesco? Intanto dal profilo Instagram dell’iraniana abbiamo scoperto che nelle ultime ore è stata portata in ospedale. Giulia tenterà di riavvicinarsi alla madre?