Stasera in tv, sabato 29 dicembre.

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film di Stasera in Tv, sabato 29 dicembre. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:35 – “I soliti ignoti” (Game show)

21:25 – “Non c’è più religione” (Film-commedia) A Portobuio, un’isoletta del Mediterraneo, ha un’ottima affluenza di turisti nel periodo invernale per il tradizionale presepe vivente. Ma per la scarsa natalità, non c’è nessuno che possa interpretare Gesù bambino. Al sindaco Cecco (Claudio Bisio) non resta che rivolgersi a Nilal (Alessandro Gassman), capo della comunità islamica.

Stasera su Rai 2:

18:00 – “Sereno variabile” (Viaggi)

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “Big hero 6” (Film-animazione) Hiro, un adolescente genio della robotica, rimane coinvolto in un complotto criminale che minaccia di distruggere la città di San Fransokyo. Con l’aiuto del robot Baymax trasforma il suo gruppo di amici in una squadra di supereroi e tenterà in ogni modo di salvare la metropoli.

00:30 – “Tg2” (Attualità)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3: Telegiornale” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:15 – “Le parole dell’anno” (Attualità)

22:00 – “C’era una volta in America” (Film-drammatico) L’irruente Noodles (Robert De Niro) e il gelido Max (James Woods) cominciano una carriera criminale. Niente può dividerli, finché non arriva Deborah.

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg 4” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap)

20:30 – “Stasera Italia weekend” (Attualità)

21:25 – “What women want” (Film-commedia) Il pubblitario Nick Marshall (Mel Gibson) vuole diventare direttore creativo dell’azienda in cui lavora. Ma viene scelta la collega Darcy Maguire. Poco dopo, Nick, vittima di un incidente e di una scossa elettrica, si rende conto di poter leggere nella mente delle donne.

Stasera su Canale 5:

18:45 – “The wall” (Quiz) con Gerry Scotti

con Gerry Scotti 20:00 – “Tg 5: Telegiornale” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Io e Lucio: Dalla-Morandi” (Musicale)

23:10 – “Pressing” (Sport)

01:00 – “Speciale Tg 5” (Attualità)

Stasera su Italia 1:

18:30 – “Studio aperto” (Attualità)

19:00 – “Sport mediaset” (Sport)

19:30 – “Robby & Toby: missione spazio” (Film-avventura)

21:20 – “Sarabanda” (Quiz)

00:30 – “Lupin III: ritorno alle origini” (Cartoni)

Stasera su La7:

20:00 – “Tg7: Telegiornale” (Attualità)

20:35 – “Uozzap” (Varietà)

21:15 – “Assassinio sul palcoscenico” (Film-giallo) Miss Marple decide di farsi scritturare da una compagnia teatrale dove si stanno verificando continui delitti.

00:40 – “Tg La7” (Attualità)

Stasera su Tv8:

19:30 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

20:15 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

21:30 – “La scelta di Jessica” (Film-commedia) Un’attrice si reca in una cittadina dell’Iowa per girare un film sul Natale. Lì fa amicizia con un papà single. L’amore è alle porte.

Stasera su Nove:

18:00 – “Spiderwick: le cronache” (Film-fantastico)

20:00 – “Fratelli di Crozza” (Varietà)

21:25 – “Firenze secondo me” (Documentario)

23:30 – “La maschera di ferro” (Film-avventura)

Stasera su Rai 4:

19:05 – “Supernatural” (Telefilm)

20:40 – “Lol J ” (Sitcom)

21:05 – “Professione assassino” (Film-azione) Arthur Bisho, killer arruolato in un’organizzazione, deve uccidere il suo amico e mentore, Henry. Ma il figlio della vittima vuole vendetta.

Stasera su Rai Movie:

19:45 – “Un turco napoletano” (Film-commedia)

21:10 – “Rocky Balboa” (Film-drammatico) Rocky si è ritirato dalla boxe e gestisce un ristorante. Ma ben presto, a causa di una simulazione su internet, ritorna sul ring.

Stasera su Iris:

18:40 – “Gran Torino” (Film-drammatico)

21:00 – “Strangerland” (Film-drammatico) I figli adolescenti di Matthew e Catherine scompaiono nel deserto australiano. Il poliziotto David Rae guida le ricerche.

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – “Il primo cavaliere” (Film-avventura)

21:10 – “Gli uomini preferiscono le bionde” (Film-commedia)

23:00 – “Il matrimonio che vorrei” (Film-commedia)

Stasera su Real Time:

18:50 – “Bake off Italia: stelle di Natale”

21:10 – “Body bizzarre” (Documentario)

00:05 – “Malattie misteriose” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

18:55 – “Red” (Film-azione)

21:00 – “Speed” (Film-azione) Una dinamitardo mette una bomba sull’autobus. L’ordigno esploderà se la velocità del mezzo di trasporto scenderà al di sotto dei 50 Km/h.

Stasera in Tv, sabato 29 dicembre: tutti i film dei canali Premium Cinema e Sky Cinema

Stasera su Premium Cinema:

18:45 – “ Il cavaliere oscuro: il ritorno” (Film-fantastico)

21:15 – “Big game: caccia al presidente” (Film-azione)

23:00 – “Cop and a half: un poliziotto e mezzo, nuova recluta” (Film-commedia)

Stasera su Premium Cinema Energy:

18:40 – “Indipendence day” (Film-fantascienza)

21:15 – “L’ultimo boy scout: missione sopravvivere” (Film-azione)

23:15 – “Planet terror” (Film-horror)

Stasera su Premium Cinema Emotion:

18:35 – “Mezzanotte nel giardino del bene e del male” (Film-drammatico)

21:15 – “Il miglio verde” (Film-drammatico)

00:25 – “Un mondo perfetto” (Film-thriller)

Stasera su Sky Cinema Uno:

19:10 – “Vi presento Cristopher Robin” (Film-biografico)

21:15 – “Il sole a mezzanotte” (Film-cdrammatico)

23:00 – “I delitti del Barlume: il battesimo di Ampelio” (Film-drammatico)

Stasera su Sky Cinema Hits:

19:50 – “Oggi è sempre Natale” (Film-commedia)

21:15 – “A Christman reunion” (Film-commedia)

22:50 – “È solo l’inizio” (Film-musicale)

Stasera su Sky Cinema Max:

19:20 – “Black Butterfy” (Film-azione)

21:00 – “Angeli e demoni” (Film-thriller)

23:25 – “Il codice Da Vinci” (Film-thriller)

